Nintendo soll einem Musik-RPG beim Metroid-Prime-Studio den Stecker gezogen haben

2014 arbeiteten die Retro Studios an Donkey Kong Country: Tropcial Freeze, ehe sich die renommierte Spieleschmiede in eine zehnjährige Funkstille verabschiedete. Erst 2023 gab es Nachschub in Form von Metroid Prime Remastered.

Hat das Unternehmen in der Zwischenzeit auf der faulen Haut gelegen? Ganz offensichtlich nicht. YouTuber Reece „Kiwi Talkz“ Reilly, der mit unzähligen Mitarbeitern von Retro Studios in Kontakt stand und verschiedene Interviews auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, erklärt, dass der Entwickler in besagtem Zeitraum an einem spannenden Projekt gerarbeitet habe: einem Musik-RPG.

Viel ist nicht bekannt, aber die Hauptmechanik soll sich aufs Singen fokussiert haben. Nintendo habe dem Projekt aber offenbar den Stecker gezogen, da „es ein riesiges Desaster war“ und es „jahrelang nirgendwo hinführte“.

Nach der Einstellung des Spiels sei es der ursprüngliche Plan gewesen, die gesamte „Metroid Prime“-Trilogie neu aufzulegen. Das würde dem Unternehmen helfen, „die Produktionspipeline zu entwickeln, um in Zukunft Unterstützung auslagern zu können“.

Nachdem die Originalversion von Metroid Prime 4 jedoch verworfen wurde, übernahmen die Retro Studios diesen Titel, wie wir heute wissen. Aus diesem Grund sei nur das Remaster für Metroid Prime fertiggestellt worden, während alle anderen Ressourcen auf Metroid Prime 4 verlagert wurden.

Was das für mögliche Remaster-Versionen von Metroid Prime 2 und 3 bedeutet, bleibt unklar. Gerüchten zufolge soll es um eine aufgebohrte Version des zweiten Spiels nicht schlecht stehen. Dieses Jahr geht jedenfalls erstmal nach langer Wartezeit Metroid Prime 4: Beyond für Nintendo Switch an den Start.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios