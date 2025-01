Die nächste „Like a Dragon“-Direct widmet sich am Donnerstag dem Hawaii-Ableger

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben den nächsten „Like a Dragon Direct“-Livestream für den 9. Januar 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Fans können den Stream auf YouTube und Twitch verfolgen, um neue Einblicke in Features des kommenden Titels Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zu erhalten, der am 21. Februar 2025 erscheint.

Im Mittelpunkt des Action-Abenteuers steht Goro Majima, der nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth auf einer einsamen Insel angespült wird. Majima, der sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern kann, begibt sich auf eine gefährliche Reise über den weiten Ozean, begleitet von einem Jungen namens Noah, der ihm das Leben gerettet hat. Ihre Suche nach Hinweisen auf Majimas Vergangenheit führt sie inmitten moderner Piraten und anderer Schurken zu einem sagenumwobenen Schatz.

Neben der neuen Handlung wird Pirate Yakuza in Hawaii mit nostalgischen Elementen aufwarten. So wird das Arcade-Spiel The Ocean Hunter aus dem Jahr 1998 erstmals für Konsolen verfügbar sein. Der Lightgun-Shooter, in dem man gefährliche Meeresmonster jagt, wurde von RGG Studio speziell für dieses Abenteuer ausgewählt, da er perfekt zum maritimen Setting passt.

Laut dem technischen Leiter Yutaka Ito war die Portierung jedoch eine besondere Herausforderung, da das Arcade-exklusive Steuerungskonzept für Konsolen angepasst werden musste. Das Studio legte großen Wert auf die detailgetreue Nachbildung des originalen Arcade-Automaten und rekonstruierte fehlende Designs anhand von Archivmaterial.

Neben The Ocean Hunter können Fans auch bekannte Aktivitäten wie Karaoke und Dragon Kart genießen. Karaoke bietet neue und alte Songs, darunter das „Goro Pirates“-Thema, das Majima sogar auf seinem Schiff performen kann. Dragon Kart kehrt mit rasanten Rennen auf den Straßen Hawaiis zurück und erlaubt es Spielern, ihre Renn- und Kampfstrategien zu perfektionieren.

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio