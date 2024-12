Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme stellt euch zwei schlüpfrige Minispiele vor

Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme legt seinen Fokus eigentlich auf den Aufbau von Beziehungen zu den weiblichen Charakteren der Reihe, aber es gibt natürlich auch eine Reihe von Minispielen. Zwei dieser Minispiele, Hand Sumo und Water Splashing, wurden nun näher vorgestellt.

In Hand Sumo versuchen die SpielerInnen, durch schnelle Eingaben auf dem Controller das Gleichgewicht ihrer Gegnerin zu stören. Bei einem Sieg kann es zu „zufälligen“ romantischen Situationen kommen, wenn SpielerInnen und die Figur stolpern und aufeinander fallen.

Das Minispiel Water Splashing erlaubt es, zwei Charaktere auszuwählen, um am Strand eine Wasserschlacht auszutragen. Dabei wird gezielt Wasser auf die Charaktere gespritzt, wodurch deren Kleidung durchweicht und teilweise durchsichtig wird.

Venus Vacation PRISM bietet darüber hinaus einen umfangreichen Fotomodus. Dieser bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten wie Filter, Fokus-Einstellungen und Lichtquellen, um die Charaktere bestmöglich in Szene zu setzen. Dank realistischer Texturen reagiert Kleidung auf Nässe, wodurch sie durchsichtig wird und die Haut einen glänzenden Effekt erhält. Das Einreichen der geschossenen Fotos bringt Fans ein, die wiederum als Spielwährung genutzt werden können, um neue Outfits für die Figuren freizuschalten.

Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme erscheint am 6. März 2025 in Japan für PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs. In Asien gibt es eine Handelsversion mit englischen Texten, die ihr bei Play-Asia* vorbestellen könnt. Englisch soll ebenso die Steam-Version unterstützen, die Produktseite ist aus Deutschland aber nicht zugänglich.

