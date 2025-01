Metal Gear Solid feiert seine Rückkehr nicht nur in der Master Collection

Die „Metal Gear Solid“-Reihe feiert nicht nur mit der Master Collection und dem kommenden Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ihr Revival, sondern auch auf den Spieltischen.

Metal Gear Solid: The Board Game ist in den USA inzwischen bei Vorbestellern angekommen und soll im ersten Quartal 2025 auch bei uns im regulären Handel erscheinen. Erste Fachhändler nehmen Vorbestellungen entgegen. Allerdings wird das Brettspiel ausschließlich in englischer Sprache verfügbar sein.

Das von Emerson Matsuuchi entwickelte und von CMON veröffentlichte Spiel richtet sich an 1–4 Spielende ab 14 Jahren und bietet eine Spielzeit von 60–90 Minuten. Es ist vollständig kooperativ und lässt SpielerInnen die Geschehnisse des ersten „Metal Gear Solid“-Titels lose erleben.

In der Brettspiel-Community sorgt Metal Gear Solid: The Board Game für Aufsehen, wie Brettspiel-News berichtet. In mehreren Szenarien oder sechs unabhängigen Missionen übernehmen SpielerInnen die Rollen von Solid Snake, Meryl Silverburgh, Dr. Hal „Otacon“ Emmerich und Gray Fox. Letzterer kann dabei sowohl als spielbarer Charakter als auch als Bossgegner auftreten. Neben Liquid Snake wird auch der ikonische Psycho Mantis als Boss mit von der Partie sein. Viele weitere Details hält die offizielle Website von CMON bereit.

Der Trailer zum Brettspiel:

Bildmaterial: Metal Gear Solid The Board Game – Integral Edition, cmon