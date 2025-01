Kingdom Hearts 4: Tetsuya Nomura gibt einen kryptischen Hinweis auf die Story

Seit Kingdom Hearts 4 2022 mit einem ersten imposanten Trailer angekündigt wurde, herrscht Funkstille um das Projekt. Wir wissen, der Titel wird den “Lost Master Arc” einleiten, die gleichzeitig das “Anfang vom Ende” für die Kingdom-Hearts-Saga bedeuten soll.

Zum 15. Jubiläum des PSP-Prequels “Birth by Sleep”, liefert Schöpfer Tetsuya Nomura nun zumindest einen neuen Brotkrumen zum anstehenden vierten Hauptableger. In einem Twitter-Post feiert Nomura den Meilenstein mit einer langen Nachricht an die Fans, in der er detailliert beschreibt, wie „Birth By Sleep“ das wiederkehrende Thema der Serie von Kreuzungen oder Divergenzen aufgreift, an denen wichtige Momente passieren.

Nomura erwähnt dann, wie dieses Thema in den „Lost Master Arc“ einfließen könnte, der in „Kingdom Hearts 4“ beginnt, merkt jedoch schnell an, dass dies eine „Geschichte für ein anderes Mal“ sei.

Genauer gesagt beschreibt Nomura, wie sich die Lost Masters in einer der letzten Szenen von „Kingdom Hearts 3“ an einer Kreuzung versammeln. Dort wird enthüllt, dass Xigbar – ehemaliges Mitglied der Organisation XIII – in Wirklichkeit Luxu ist. KH-Fans erinnern sich: Das ist ein uralter Schlüsselschwertträger, der die Ereignisse während der restlichen „Kingdom Hearts“-Serie aus dem Schatten beobachtet.

Nomura deutet kryptisch an, dass die Lost Masters, die in dieser Szene auf Luxu treffen, etwas verlieren müssen, um etwas zu gewinnen – eine Anspielung auf den Scheideweg-Mythos aus der amerikanischen Folklore, auf den im Rahmen der Serie schon oft Bezug genommen wurde.

Nomuras jüngsten Kommentaren nach zu urteilen, könnte die Frage, was die Lost Masters bei ihrem schicksalhaften Wiedersehen mit Luxu verloren und gewonnen haben, in Kingdom Hearts 4 beantwortet werden. Wann Kingdom Hearts 4 aufschlagen soll, bleibt nach wie vor unklar.

via GameRant, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix