Hideo Kojima ist in mitten in der Crunch-Time und wird dabei nachdenklich

Mit Death Stranding 2: On the Beach soll noch in diesem Jahr die Fortsetzung zum gefeierten Debüt von Kojima Productions erscheinen. Ein Umstand, der nicht ohne Folgen ist: Wie Kojima nun via Twitter teilte, stecke man mitten in der weithin als „Crunch-Time“ bezeichneten Phase der Entwicklung.

Kojima postete zunächst eine einfache Nachricht, in der er schlicht schreibt, dass er „müde“ sei – gepaart mit einer nächtlichen Stadtansicht. Später ergänzte er seinen Post mit einem Nachtrag: „Die anspruchsvollste Phase der Spieleentwicklung – sowohl körperlich als auch geistig – wird gemeinhin als ‚Crunch-Time‘ bezeichnet. Neben dem Mischen und der Aufnahme japanischer Stimmen gibt es unvermeidlich einen Haufen anderer Aufgaben: Schreiben, Kommentare, Erklärungen, Essays, Interviews, Diskussionen und nicht spielbezogene Arbeit. Es ist unglaublich hart.“

Obwohl die Branche als Ganzes versucht hat, Crunch-Phasen in den Entwicklungszyklen zu eliminieren, kommen sie unvermeidlich immer noch vor. Nicht zuletzt ist Japan für seine anspruchsvolle Arbeitskultur berüchtigt, obwohl niemand die spezifischen Arbeitspraktiken von Kojima Productions kennt.

Wir wissen jedoch, dass das Studio sich anstrengen musste, um das erste Death Stranding 2019 zeitig zu veröffentlichen. Obwohl für Death Stranding 2 noch kein offizieller Veröffentlichungstermin festgelegt wurde, wird das Spiel voraussichtlich irgendwann in diesem Jahr erscheinen.

In einem separaten Twitter-Post denkt Kojima über die Langlebigkeit seiner Karriere nach: „In diesem Alter kann ich nicht anders, als darüber nachzudenken, wie lange ich noch ‚kreativ bleiben‘ kann“, schreibt er. „Ich möchte für den Rest meines Lebens weitermachen, aber sind es noch 10 Jahre? 20? Jeder Tag fühlt sich an, als würde ich gegen die Zeit antreten.“ Er zieht den Vergleich: „Sogar jetzt, mit 87, ist Ridley Scott noch aktiv. Und damals, als er über 60 war – also in meinem jetzigen Lebensabschnitt – schuf er das Meisterwerk Gladiator.“

An Arbeit mangelt es Kojima sicherlich nicht. Neben Death Stranding 2 ist auch das Horror-Projekt OD in Produktion. Ferner kündigte Kojima mit Physint eine Rückkehr zu seinen Stealth-Wurzeln an. Und eine Verfilmung von Death Stranding soll auch entstehen.

via The Gamer, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions