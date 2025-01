Eure Romanze mit dem Wäschekorb muss bis Juni warten – Date Everything! wurde verschoben

Sassy Chap Games und Publisher Team17 haben die Veröffentlichung von Date Everything! verschoben. Statt wie ursprünglich geplant zum Valentinstag am 14. Februar 2025 erscheint der Sandbox-Dating-Simulator nun im Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs via Steam.

Lead-Designer Ray Chase begründete die Entscheidung mit der enormen Menge an Inhalten und den komplexen Story-Verzweigungen des Spiels, die mehr Testzeit erfordern. Man habe hart daran gearbeitet, Date Everything! rechtzeitig fertig zu haben. „Allerdings … war ich zu zuversichtlich, dass wir all die wilden Inhalte und Pfade, die es in diesem riesigen Spiel gibt, richtig testen könnten, und leider ging uns die Zeit aus“, gesteht Chase.

Während das Team sich nun dem Feinschliff widmet, sei die finale Version für Juni gesichert. In humorvoller Manier fügte er im Spiel-Kontext hinzu: „Und ja, man kann die Bugs tatsächlich daten. Sie heißen Daemon und ich befinde mich derzeit in einer Hassliebe zu ihnen.“

Date Everything! ist ein ungewöhnlicher Sandbox-Dating-Simulator, in dem SpielerInnen buchstäblich mit allem in ihrem Haus eine Beziehung eingehen können – vom Wäschekorb bis zur … Luft. Dabei helfen ihnen die sogenannten Dateviator-Brillen, die gewöhnliche Alltagsgegenstände in potenzielle Partner mit einzigartigen Persönlichkeiten verwandeln.

Erdacht wurde das Spiel von drei Synchronsprechern, die ursprünglich nur mit ihren Stimmen experimentieren wollten. Neben dem skurrilen Konzept sorgt auch ein namhaftes Sprecherensemble für Aufmerksamkeit. Zu den Synchronstimmen gehören Felicia Day (Supernatural), Johnny Yong Bosch (Bleach), Grey DeLisle (Scooby-Doo) und viele mehr. Das Spiel bietet zahlreiche Enden, basierend auf den Entscheidungen der SpielerInnen.

Bildmaterial: Date Everything, Team17, Sassy Chap Games