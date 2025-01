Die deutschen Verkaufscharts stehen im Zeichen der Rückkehrer

Die letzte Verkaufswoche in Deutschland steht im Zeichen der Rückkehrer: Donkey Kong muss mit seiner HD-Neuauflage von „Country“ in den Switch-Rankings die Spitze schon wieder abgeben. Super Mario Party Jamboree schnappt sich die Spitzenposition wieder. Mario Kart 8 Deluxe holt Bronze.

Auch in den PS5-Charts feiert ein Rückkehrer den Wochensieg. Astro Bot schnappt sich die Goldmedaille erneut und Call of Duty: Black Ops 6 landet auf dem zweiten Platz.

Ansonsten gibt es keine starken Neueinsteiger, sodass die Longseller profitieren. Grand Theft Auto V räumt doppelt ab, holt PS4- und Xbox-Series-Gold. Auf Xbox Series hält das viele Jahre alte Spiel sogar Indiana Jones und der Große Kreis in Schach. Auf PS4 rückt The Last of Us Remastered auf Rang 2 vor.

