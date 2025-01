Diese affengeile Gratis-Prämie zu Donkey Kong Country Returns HD könnt ihr euch jetzt sichern

Affengeil! Im My Nintendo Store feiert man die Veröffentlichung von Donkey Kong Country Returns HD mit einer neuen Gratis-Prämie. Für 400 Platin-Punkte könnt ihr euch jetzt ein Haftnotizblock-Set abholen.

„Schreib dir auf, wo dein Schatz zu finden ist, und hinterlasse dir selbst so viele ‚Donkey Kong Country Returns HD‘-Haftnotizzettel, wie und wo du möchtest“, schlägt Nintendo vor. Die drei Blöcke bieten jeweils 50 Blätter.

Hier könnt ihr euch das Set* sichern, vorausgesetzt, ihr habt 400 Platin-Punkte auf dem Konto. Tipp für mal eben 200 Punkte: Besucht die offizielle Website zum Spiel, sucht die vier Buchstaben K O N G – und erhaltet dafür 100 Platin-Punkte. Oder ladet euch Iconoclasts herunter, das aktuelle Probespiel, was ebenfalls mit 100 Punkten belohnt wird.

Die Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro müsst ihr wie immer selbst tragen. Das geht auch per PayPal, weil es sich um einen lagernden Artikel handelt. Auch Donkey Kong Country Returns HD, welches in dieser Woche erschienen ist, ist inzwischen lagernd und kann per PayPal bestellt werden. Hier könnt ihr nach wie vor diverse physische Boni* einsacken!

Die Neuauflage von Donkey Kong Country Returns macht auch nach 15 Jahren noch einen Affenspaß, resümiert unser Test. Ursprünglich 2010 für Nintendo Wii erschienen und später mit zusätzlichen Inhalten auf Nintendo 3DS portiert, kombiniert die Switch-Version erstmals alle Neuerungen mit überarbeiteten HD-Grafiken und traditionellen Steuerungsmöglichkeiten.

Bildmaterial: Donkey Kong Country Returns HD, Nintendo