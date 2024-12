Like a Dragon: Pirate Yakuza bewahrt diesen Arcade-Klassiker vor dem Vergessen

SEGA und Ryu Ga Gotku Studio sorgen mit dem kommenden Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nicht nur für frische Abenteuer, sondern auch für nostalgische Arcade-Highlights. Und dabei hat man ein ganz besonderes Schmankerl im Gepäck.

Neben Aktivitäten wie Karaoke, Crazy Delivery und Dragon Kart birgt das Spiel ein besonderes Highlight: Die erstmals erfolgte Portierung des Arcade-Spiels The Ocean Hunter, das 1998 auf Segas Model-3-Hardware veröffentlicht wurde und bislang nie für Konsolen verfügbar war.

The Ocean Hunter ist ein Lightgun-Shooter, in dem SpielerInnen gefährliche Meeresmonster jagen. RGG Studio entschied sich gezielt für die Integration des Titels, da er thematisch zur maritimen Umgebung von Pirate Yakuza in Hawaii passt und keine Lizenzprobleme bereitet. Yutaka Ito, technischer Leiter des Studios, erklärte aber bei Twitter, dass die Einbindung gar nicht so einfach war. Die größte Herausforderung bestand darin, das ursprünglich Arcade-exklusive Steuerungskonzept für Konsolen anzupassen.

Besonderen Wert legte RGG Studio auch auf die detailgetreue Nachbildung des originalen Arcade-Automaten. Da viele Illustrationen und Instruktionskarten aus jener Zeit nicht mehr digital verfügbar sind, wurden die Designs anhand von Fotos und Archivmaterial rekonstruiert. Ito betont, dass dieser Prozess viel Kreativität erforderte.

RGG Studio ist für die sorgfältige Wiederbelebung klassischer Sega-Titel bekannt und erhielt im August 2024 einen Engineering Excellence Award auf der CEDEC für ihre Arbeit an Model-2- und Model-3-Spielen wie Virtua Fighter 2 und Daytona USA 2. Mit der Aufnahme von The Ocean Hunter setzt das Studio diese Tradition fort und bewahrt einen weiteren Klassiker vor dem Vergessen.

Neben nostalgischen Arcade-Spielen bietet Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zahlreiche neue und alte Aktivitäten. Karaoke kehrt mit neuen und bekannten Songs wie „Midnight Desire“ und dem „Goro Pirates“-Thema zurück, und Majima kann die Bühne sogar auf seinem Schiff betreten, um seine gesanglichen Talente unter Beweis zu stellen. Ebenfalls mit von der Partie ist Dragon Kart, das chaotisches Rennspiel, bei dem SpielerInnen die Straßen Hawaiis unsicher machen und dabei ihre Renn- und Kampfstrategie perfektionieren.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint am 21. Februar 2025 für PCs, PlayStation und Xbox. Neben The Ocean Hunter bietet das Spiel zahlreiche neue Mini-Games, Anpassungsmöglichkeiten und hoffentlich wieder spannende Geschichten.

Ein Trailer zu den Aktivitäten:

