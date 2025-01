Ihr verpasst vielleicht Ingame-Inhalte und Boni, wenn ihr Sonys PC-Games nicht mit dem PSN verknüpft

Die Verknüpfungspflicht mit dem PlayStation Network zum Spielen von PlayStation-Titeln auf dem PCs sorgte in der Vergangenheit schon öfter für Kritik. Besonders prominent ist der Fall Helldivers 2, bei dem Sony nach erzürnter Reaktion zahlreicher Fans einen Rückzieher machte.

Jetzt geht Sony für eine Reihe weiterer Spiele und sogar für einen kommenden Titel diesen Weg. Während die Konto-Verknüpfungspflicht nach wie vor nicht gänzlich aus der Welt ist, macht Sony sie nun für eine Handvoll First-Party-Titel optional. Konkret geht es um folgende Titel:

Marvel’s Spider-Man 2

The Last of Us Part II Remastered (erscheint am 3. April 2025)

God of War Ragnarök

Horizon Zero Dawn Remastered

Während ihr für diese Spiele kein PSN-Konto mehr verknüpfen müsst, versucht Sony diesen optionalen Schritt trotzdem schmackhaft zu machen. SpielerInnen, die sich für die Verknüpfung ihres PSN-Kontos entscheiden, werden mit In-Game-Inhalten belohnt. Darüber hinaus genießen sie zusätzliche Vorteile wie natürlich Trophäen und Freundesverwaltung.

In Marvel’s Spider-Man 2 werden SpielerInnen mit verknüpftem Konto mit zwei Kostümen (Spider-Man 2099 Black Suit; Miles Morales 2099 Suit) belohnt. God of War Ragnarök lockt hingegen mit frühem Zugang zum Rüstungsset des Schwarzbeeren – dieses war bisher erst im zweiten Spieldurchgang erhältlich.

The Last of Us Part II Remastered belohnt SpielerInnen derweil mit 50 Bonuspunkten zur Freischaltung von Bonusinhalten und einem spannenden Skin für Ellie: Jordans Jacke aus dem anstehenden Intergalactic: The Heretic Prophet. Und in Horizon Zero Dawn Remastered wartet das „Nora Valiant“-Outfit auf euch.

Dem Vernehmen nach sind alle Inhalte allerdings auch durch das Spielen der Games im Laufe der Zeit verfügbar, mitunter erfordert es aber einigen Aufwand. Zusätzlich zu den PlayStation-speziellen Features möchte euch Sony mit diesen Boni zum PSN-Account locken. Was sagt ihr?

via PlayStation Blog, Bildmaterial: PlayStation