Der kleine Astro Bot kommt in den deutschen Charts zum Jahresende nochmal groß raus

Bei allen Kontroversen um The Game Awards und die Show, die Geoff Keighley darum veranstaltet, ist doch relativ unstrittig: Die dort gezeigten Spiele bekommen Aufmerksamkeit. Viel davon.

So überrascht es nicht, was sich jetzt mit der letzten deutschen Verkaufswoche des Jahres 2024 präsentiert. In der letzten Kalenderwoche des Jahres konnte sich Astro Bot nämlich die PS5-Krone zurückerobern. Das Spiel hat sich inzwischen über 100.000 Mal in Deutschland verkauft.

Der Gewinner der „Spiel des Jahres“-Auszeichnung bei The Game Awards verweist Black Myth: Wukong auf den zweiten Platz. Bronze in den PS5-Rankings holt der Landwirtschafts-Simulator 25, der gleichzeitig meistverkaufter PC-Titel bleibt.

In der Xbox-Series-Auswertung hat Kult-Archäologe Indiana Jones die Nase vorn, gefolgt vom Landwirtschafts-Simulator 25 auf Rang zwei. Die Doppelspitzen auf Nintendo Switch aus Super Mario Party Jamboree und Mario Kart 8 Deluxe blieb auch nach Weihnachten unverändert. Mitte Januar dürfte Donkey Kong Country Returns HD in den Switch-Rankings für Positionsänderungen sorgen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Astro Bot, Sony Interactive Entertainment, Team Asobi