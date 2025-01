Bungie will am liebsten Singeplayer-Spiele machen, darf es aber nicht, sagt ein neues Gerücht

Fans von Destiny 2 dürften ziemlich zufrieden mit dem Live-Service-Modell des Spiels sein. Immerhin dominiert die Destiny-Reihe das Genre seit Jahren, und diese Popularität scheint allenfalls abnehmen zu können, wenn eine Fortsetzung angekündigt würde.

Trotzdem hofft so mancher Bungie-Enthusiast, dass der AAA-Entwickler mit Spielen, die sich auf ein Einzelspieler-Erlebnis konzentrieren, zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Eine solche Zukunft könnte aber unwahrscheinlicher sein als angenommen.

Zumindest, wenn man jüngsten Gerüchten Glauben schenkt. Zuhaad Ali – der Inhaber des Destiny Bulletin – erzählt, dass er beim Schreiben eines Artikels im letzten Jahr darüber informiert wurde, dass viele Entwickler bei Bungie den Wunsch geäußert hätten, an Einzelspieler-Spielen zu arbeiten, anstatt weiterhin Live-Services zu verfolgen.

Ali merkt an, dass vom Team vorgeschlagene Projekte flott der Riegel vorgeschoben wurde, obgleich sie kleiner angelegt waren, um Risiken und den hohen Verbrauch von Ressourcen zu verhindern.

Es sieht nicht danach aus, als würden Bungies Pläne für Live-Service-Gaming in nächster Zeit nachlassen. Neben der Entwicklung von „Marathon“, arbeitet das Team hart an einem neuen MOBA-Titel mit dem Codenamen „Gummy Bears“. Das Team, das an diesem Spiel arbeitet, wurde in ein neues PlayStation-Studio integriert. Berichten zufolge weist das Projekt einige Ähnlichkeiten mit der Super Smash Bros.-Reihe auf.

via GameRant, Bildmaterial: Sony PlayStation, Bungie