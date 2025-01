Aerith-Darstellerin über ihre Zweifel vor der Arbeit an Final Fantasy VII Rebirth

Der englischsprachige Cast hinter Final Fantasy VII Rebirth versteht sich gut. Insbesondere Aerith-Darstellerin Briana White und Barret-Darsteller John Bentley verbindet eine Freundschaft, wie aus einer Gesprächsrunde hervorgeht, bei der es um ihre Erfahrungen bei der Zusammenarbeit an Final Fantasy VII Remake und Rebirth ging.

In dem Video spricht White über ihre Unerfahrenheit als Synchronsprecherin vor ihrer Zeit als Aerith, da sie vor Final Fantasy VII Remake in keiner größeren Produktion aufgetreten sei. White führt aus, dass sie anfangs ziemlich besorgt über die Rolle war und sich fragte, ob sie dafür „gewappnet“ sei, Aerith zu spielen. Erfreulicherweise beruhigte sie Bentley.

„Ich werde nie vergessen, was du zu mir sagtest, als du mir am Tisch gegenübersaßt“, so White. „Du sagtest, sie hätten mich aus einem bestimmten Grund besetzt, und ich dürfte in dieser Kabine sitzen und das, was mich besonders macht, in die Schauspielerei einbringen. Das hat mir einfach eine ganz neue Welt eröffnet.“

Bentley baut darauf auf und erzählt White, dass sie eingestellt wurde, weil sie Aerith „zu ihrer eigenen [Rolle] gemacht hat“. Zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen für ihre Arbeit in „Rebirth“ unterstreichen diese Aussage zweifellos.

Stichwort „Aerith“: Erst kürzlich stellte der Director des Spiels ihre Beziehung zu Cloud klar. Hier lest ihr die Details. Bis wir erste konkrete Details zu „Part 3“ lesen, vergeht wohl noch ein bisschen Zeit. Immerhin, Naoki Hamaguchi versprach zuletzt: Eine berühmte Slapstick-Szene ist im finale Spiel drin.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix