40 Jahre bei Nintendo: Veteran wird von den DICE Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Wenn Shigeru Miyamoto, Hironobu Sakaguchi, Reggie Fils-Aime, Yuji Horii oder Ken Kutaragi eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhalten, sagt ihr wahrscheinlich: Ach, na klar. Bei den kommenden DICE Awards soll Don James geehrt werden, der schon über 40 Jahre eine Schlüsselrolle bei Nintendo Spielt. Don James?

Don James ist ein langjähriger Veteran von Nintendo of America und wird bei den 28. DICE Awards mit dem prestigeträchtigen „Lifetime Achievement Award“ ausgezeichnet. Die Veranstaltung findet am 13. Februar 2025 im Aria Resort in Las Vegas statt. Die Academy of Interactive Arts & Sciences würdigt damit die außerordentlichen Leistungen von James, der seit über 40 Jahren eine Schlüsselrolle in der Geschichte von Nintendo spielt.

James begann seine Karriere bei Nintendo of America im Jahr 1981 als einer der ersten Mitarbeiter. Während seiner Zeit als Executive Vice President of Operations leitete er zahlreiche Abteilungen, darunter Consumer Services, Design, Qualitätskontrolle und die Lieferkettenverwaltung. Zudem war er maßgeblich an der Entwicklung des ESRB-Bewertungssystems beteiligt und spielte eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Entertainment Software Association, ehemals Interactive Digital Software Association.

Neben seinen beruflichen Errungenschaften engagierte sich Don James auch philanthropisch, etwa durch seine Unterstützung für Organisationen wie die Starlight Children’s Foundation und das Fred Hutchinson Cancer Research Center.

In einer Stellungnahme zu seiner Auszeichnung sagte Don James: „Ich fühle mich wirklich geehrt, diese Auszeichnung von der Academy zu erhalten“, sagte Don. „Diese Branche ist voll von so vielen talentierten und kreativen Menschen, und es war ein absolutes Privileg, so viele von ihnen über die Jahrzehnte kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Meine Karriere war wirklich eine wilde und unterhaltsame Fahrt, und ich bin stolz auf all die Möglichkeiten, die ich erhalten habe.“

Meggan Scavio, Präsidentin der AIAS, betonte die Bedeutung von James für die Branche: „Don James war sowohl ein bescheidener als auch ein integraler Bestandteil der Spieleindustrie, von seiner Gründungsarbeit bei Nintendo of America bis hin zu seinem Engagement bei der Starlight Children’s Foundation. Er hat im Laufe seiner Karriere unzählige wirkungsvolle Initiativen vorangetrieben, die nachhaltige Veränderungen bewirkt haben, auch hier an der Academy. Wir freuen uns, sein außergewöhnliches Vermächtnis und seinen immensen Beitrag zur Geschichte der Videospiele zu feiern.“

James reiht sich mit der Auszeichnung in eine Reihe prominenter Preisträger dieses DICE Awards ein, darunter Satoru Iwata, Genyo Takeda und Phil Spencer. Die DICE Awards, oft als „Oscar der Videospiele“ bezeichnet, würdigen seit Jahrzehnten herausragende Persönlichkeiten und Projekte der Branche.

via GameRant, VGC, Bildmaterial: Nintendo