Sony deutet neue Funktionen für PlayStation Portal an und will bisherigen Ansatz fortführen

Sony will PlayStation Portal auch künftig mit neuen Funktionen ausstatten. Diese Bestätigung kommt von Hiromi Wakai persönlich, seines Zeichens Vice President of Product Management bei Sony Interactive Entertainment.

Das PS5-Gagdet erhielt erst Ende November 2024 ein Update, das erstmals das direkte Streaming von Cloud-Games ermöglicht – unabhängig von einer Verbindung zur PS5. Damit macht PlayStation Portal die PS5 entbehrlich und rückt ein bisschen weiter in die Nähe, in der es Handheld-Fans gern sehen würden.

Laut Wakai war diese Funktion von Anfang an Teil der Entwicklungspläne für PlayStation Portal. „Die Option, Spiele in der Cloud zu streamen, war schon seit der frühen Entwicklungsphase in unserem Plan enthalten“, so Wakai in einem neuen Interview.

Allerdings habe man sich bewusst Zeit genommen, um von Beginn an ein optimales Nutzererlebnis zu garantieren. Das Feedback der Nutzer war ein entscheidender Faktor, um die Cloud-Streaming-Option früher als geplant zu implementieren. Derzeit befindet sich diese Funktion noch in der Beta-Phase und unterstützt lediglich 120 Titel aus dem Premium-Katalog von PlayStation Plus.

Neue Features basierend auf Feedback

Wakai betonte, dass Sony sich weiterhin auf Verbesserungen basierend auf Nutzerwünschen konzentrieren wolle. „Sony ist nun bestrebt, diesen Ansatz fortzusetzen und PlayStation Portal auf der Grundlage des Nutzerfeedbacks weiter zu verfeinern“, so Wakai. Weitere Features seien bereits in Planung, um das Gerät noch attraktiver zu machen.

Obwohl Sony bislang keine offiziellen Verkaufszahlen veröffentlicht hat, zeigte man sich in vergangenen Interviews zufrieden. Die Verkäufe stiegen zudem proportional zur Hardware-Basis der PlayStation 5, erklärte Sony unlängst. Sicherlich ein gutes Zeichen.

Zugleich gibt es aber auch Gerüchte, dass Sony an einem neuen eigenständigen Handheld arbeitet, der PS5-Spiele nativ abspielen könnte. Ein solcher Handheld, berichtete unlängst Bloomberg, könnte langfristig PlayStation Portal ersetzen. Doch das ist Zukunftsmusik. Noch ist PlayStation Portal da – und wird von der Zielgruppe angenommen.

via GameRant, GameDevReports, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment