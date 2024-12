Final Fantasy VII Rebirth: Wieso es zum romantischen Gondel-Date in Gold Saucer kam

In einem aktuellen Interview mit der Famitsu sprach Director Naoki Hamaguchi über eine besondere Szene im Gold Saucer in Final Fantasy VII Rebirth. Selbstredend: Die folgenden Zeilen beinhalten Spoilern zum Spiel! Lest nicht weiter, wenn es nicht beendet habt.

Die Szene ist Teil von Kapitel 12 und baut auf einem optionalen Moment aus Final Fantasy VII Remake auf, in dem sich die Beziehung zwischen den beiden Charaktere Cloud und Tifa bereits vertieft hatte.

SpielerInnen können die romantische Szene freischalten, indem sie die maximale Affinität mit Tifa erreichen. Während der Szene verbringen Cloud und Tifa Zeit im Gold Saucer und erleben schließlich eine intime Gondelfahrt, die mit einer für Fans lang erwarteten Entwicklung endet: Cloud und Tifa küssen sich – eine Premiere. Im Original gab es das nicht.

Bewusst getroffene Entscheidung

Hamaguchi erklärte, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wurde, um Clouds Entwicklung als Charakter zu zeigen und die Verbindung zwischen den Ereignissen aus Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth zu stärken. Bereits im Vorgängerspiel gab es eine Szene, in der Cloud und Tifa sich umarmen, bevor sie das Shinra-Gebäude betreten.

Das Entwicklerteam wollte laut Hamaguchi diese emotionale Grundlage aufgreifen und in Rebirth weiter ausbauen. „Ja, tatsächlich eine klare Absicht dahinter steckte“, so Hamaguchi. „Als wir Remake mit Rebirth verbanden, wollten wir auch Clouds Entwicklung zeigen, und das Team diskutierte, dass, wenn er Tifa im ersten Spiel umarmt, ob es nicht besser wäre, im zweiten Spiel etwas mehr zu tun – und so drückte es sich schließlich aus.“

