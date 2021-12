Wenn ihr dachtet, Final Fantasy XV wurde lange entwickelt, schaut euch den neuen Weltrekord an

Die Entwicklung von Final Fantasy XV begann 2006, kurz vor der Ankündigung bei der E3 2006 als Final Fantasy Versus XIII. Es gab Probleme, wie wir heute wissen. Das Projekt wurde als Final Fantasy XV neu aus dem Boden gestampft, mit einem aufregenden Logo-Morph neu vorgestellt und 2016 schließlich veröffentlicht. Ja, fünf Jahre ist das schon wieder her.

Mit mutmaßlich mehr als 10 Jahren Entwicklungszeit ist Final Fantasy XV natürlich nicht Spitzenreiter in dieser Kategorie. Den bisherigen Weltrekord hielt Duke Nukem Forever. Das war 14 Jahre und 44 Tage in Entwicklung, wie das Guinnessbuch der Rekorde dokumentierte. Dieser Rekord wurde nun aber gebrochen.

Vor 28 Jahren entstand nämlich Clockwork Aquario – und wurde nie veröffentlicht. Die Entwicklung begann 1991 bei Westone für Arcade-Automaten auf Basis Sega System 18. Erarbeitet wurde das Spiel von Co-Founder Ryuichi Nishizawa und es hätte ein historischer Meilenstein werden sollen, auf Augenhöhe mit Spielen wie Wonder Boy.

So kam es zum neuen Weltrekord

Damals waren vor allem Fighting-Games und 3D-Games sehr populär. Aber aus unbekannten Gründen wurde die Veröffentlichung von Clockwork Aquario damals gestrichen. 2020 kündigte ININ Games plötzlich eine baldige Veröffentlichung des Spiels an, inzwischen ist es erhältlich.

Die Initiative ging dabei von Strictly Limited Games aus, wo man sich vor vier Jahren auf Spurensuche nach „Tokeijikake no Aquario“ begab und schließlich fündig wurde. Der Quellcode war nicht in Gänze wiederherstellbar, so fehlten beispielsweise die Musik und einige Grafiken. Gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern von Westone hat man daran gearbeitet und wird Clockwork Aquario nun tatsächlich veröffentlicht.

Natürlich hat man es sich nicht nehmen lassen, diese Geschichte vom Guinessbuch der Rekorde prüfen zu lassen. Und dort musste man nun Duke Nukem Forever den Rekord als das „Spiel, das die längste Zeit zwischen Entwicklungsstart und Veröffentlichung“ in Anspruch nahm, abgeben.

Das ist jetzt Clockwork Aquario. Mit 28 Jahren und 81 Tagen.

Bildmaterial: Clockwork Aquario, ININ Games / Strictly Limited Games / LAT / SEGA / United Games Entertainment GmbH