Final Fantasy VII Rebirth: Wie und warum Gongaga plötzlich zur „kritischen Route“ wurde

Final Fantasy VII Rebirth baut die Geschichte des Originals an allen Ecken und Enden aus. Als einer der Stellvertreter dieser Entscheidung darf wohl Gongaga gesehen werden. Das Dörfchen war im Original ein komplett optionaler Bereich, den man gut und gerne auch verpassen konnte. In „Rebirth“ hingegen ist Gongaga ein Teil der „kritischen Route“, wie Director Naoki Hamaguchi sie nennt.

„Das geht zurück auf die Absicht und den Wunsch unseres Hauptautors Kazushige Nojima. Er wollte tiefer in die Bereiche des ursprünglichen Final Fantasy VII einsteigen, die optional waren. Dazu gehören also Charaktere wie Yuffie und Vincent, aber auch Gongaga. Das war einer dieser Bereiche, die man nicht besuchen musste, wenn man nicht wollte“, erinnert sich Hamaguchi.

Ziemlich früh sei die Entscheidung getroffen worden, dass diese Teile in die „kritische Route“ des Spiels einfließen und integraler Bestandteil der Geschichte würden. Man habe diese Elemente nutzen wollen, um den Fans ein besseres Bild der Welt von Final Fantasy VII zu vermitteln.

Auch Zack Fair sei dafür ein gutes Beispiel, so Hamaguchi. Er erklärt: „Zack ist ein wirklich wichtiger Charakter in Rebirth – er spielt eine viel größere Rolle in der Geschichte als im Originalspiel. Die Tatsache, dass Gongaga der Ort ist, aus dem er kommt, war also ein Punkt, den wir uns wirklich ansehen und über den wir sprechen mussten, wenn wir mehr über Zack zeigen wollten.“

Es sei Kazushige Nojima und seiner Entscheidung zu verdanken, dass man mehr dieser Momente zeigen könne. Den Besuch der Gongaga-Region habe man auch dazu genutzt, um Tifas innere Gefühle und Emotionen zu diesem Zeitpunkt der Handlung aufzuzeigen. Wie sieht es bei euch aus, begrüßt ihr diese Erweiterung des Originals?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix