NieR Re[in]carnation Official Document Collection bewahrt das Vermächtnis des Mobile-Games

Kadokawa Shoten hat ein umfangreiches Artbook zum eingestellten Mobile-Game NieR Re[in]carnation veröffentlicht. Unter dem Titel NieR Re[in]carnation Official Document Collection – The Story of Prayer and the “Cage” bietet der Band auf 528 Seiten Illustrationen, Charakterdesigns und Skripte der zahlreichen Geschichten des Spiels.

Das Artbook ist in Japan sowohl physisch* als auch digital erhältlich und kostet 4.950 Yen, umgerechnet etwa 33 Euro. Besonders bemerkenswert: Neben den veröffentlichten Episoden enthält das Buch auch Skripte für nie ins Spiel integrierte Geschichten. Viele Beispielseiten findet ihr in der Pressemeldung.

Zudem bietet es eine umfassende Chronologie des NieR-Universums, einschließlich Auszügen aus dem „Lost Archive“ und Einblicken in alle NieR-Veröffentlichungen bis 2024. Das Artbook bewahrt die Geschichten und die Kunst von NieR Re[in]carnation – ein seltener Abschied für ein Mobile-Game.

NieR Re[in]carnation wurde von Square Enix und Applibot am 29. April 2024 nach knapp drei Jahren eingestellt. Zuvor erhielt das Free-to-Play-Spiel am 28. März ein finales Story-Update, das die Hauptgeschichte abschloss. Das Spiel reiht sich damit in eine wachsende Liste populärer, aber eingestellter Square-Enix-Mobile-Titel ein, darunter Dragon Quest Tact und Final Fantasy VII The First Soldier.

via Siliconera, Bildmaterial: NieR Re[in]carnation, Square Enix, Applibot