Macher von Persona und Shin Megami machen Fans Hoffnung auf neue Serienableger

2024 stand für Atlus sicherlich im Licht von Metaphor: ReFantazio. Das JRPG bekam bei The Game Awards 2024 die große Bühne und Katsura Hashino und sein Team räumten kräftig ab. Metaphor ReFantazio wurde ursprünglich als neue Serie neben Persona und Shin Megami Tensei konzipiert.

Um beide Serien war es 2024 ruhig. Was also können wir von diesen beiden, traditionsreichen Serien im neuen Jahr erwarten? Die japanischen Fachmagazine befragen Entwickler zu ihren Einschätzungen für das neue Jahr und auch Shinjiro Takata sowie Naoya Maeda waren diesmal dabei.

Shinjirou Takata ist bekannt für seine Arbeit an Shin Megami Tensei V, arbeitete aber auch Tokyo Mirage Sessions #FE und der Devil-Survivor-Reihe. Der Ausblick von Takata für 2025: vielversprechend. „Ich hoffe, dass wir so bald wie möglich einen Titel ankündigen können. Das Team arbeitet derzeit so hart wie möglich daran, dass unsere Fans das Spiel in vollen Zügen genießen können“, so Takata.

Naoya Maeda arbeitete an vielen Persona-Spielen und war zuletzt Director von Persona 5 Tactica. „Die Veröffentlichung von Persona 5 Tactica liegt bereits ein Jahr zurück. Leider kann ich keine Details zu dem Titel nennen, an dem ich gerade arbeite, aber ich bin zuversichtlich, dass er den Spielern ein neues Erlebnis bieten wird„, erklärt Maeda gegenüber 4Gamer.

Auch wenn keine genauen Details genannt wurden, lassen die Hintergründe der beiden Entwickler Spekulationen zu. Ihre genannten bisherigen Arbeiten könnten darauf hinweisen, dass beide an separaten Projekten zu Persona und Shin Megami Tensei arbeiten.

Siliconera verweist darauf, dass Eiji Ishida, der Director von Soul Hackers 2 und Tokyo Mirage Sessions #FE, schon im Dezember 2023 ein weiteres unangekündigtes Atlus-Spiel angedeutet hat. Ob dieses Projekt mit den Spielen, die Maeda und Takata entwickeln, in Verbindung steht, ist derzeit jedoch unklar.

via Siliconera, Gematsu, Bildmaterial: Persona 25th Anniversary Artwork, SEGA, Atlus