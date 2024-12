Kein Bikini-DLC für Switch-Fans: Idea Factory streicht Inhalte wegen „Nintendo-Richtlinien“

Die Veröffentlichung von Neptunia Riders VS Dogoos rückt näher, doch Nintendo-Fans müssen eine Einschränkung hinnehmen: Der „Swimsuit Costume Set“-DLC wird nicht für Nintendo Switch erscheinen.

Publisher Idea Factory International gab bekannt, dass der Inhalt des DLCs nicht mit den „Nintendo-Richtlinien“ einhergeht. In der Konsequenz wurde der Preis für die Magazine- und Deluxe-Editionen, in denen dieser DLC enthalten gewesen wäre, für die Switch reduziert. Die PS4- und PS5-Versionen werden den DLC wie geplant beinhalten.

Das farbenfrohe Motorcycle-Action-Game Neptunia Riders VS Dogoos erscheint am 28. Januar 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Neptunia-Fans begeben sich in eine von Neptunia-typischem Humor durchzogene Welt, in der sie auf Motorrädern hundeähnliche Kreaturen – die Dogoos – bekämpfen.

Das Spiel bietet mehrere Editionen, darunter die Magazine Edition mit Artbook, Poster, Soundtrack und mehr. Deutsche Fans müssen jedoch weiterhin auf eine Lokalisierung in ihrer Sprache verzichten, da lediglich englische und japanische Sprachausgaben sowie französische und spanische Texte verfügbar sind.

Die neue DLC-Einschränkung reiht sich nahtlos an eine andere Bekanntgabe von Idea Factory ein, die Nintendo-Fans zuletzt verärgerte. So wurde die Veröffentlichung mehrerer Titel der „Hyperdimension Neptunia“-Reihe sowie Death end re;Quest: Code Z für die Switch aufgrund von „Nintendo-Richtlinien“ im Westen vollständig gestrichen.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage offen, wie sich zukünftige Veröffentlichungen von Idea Factory International für Nintendo-Plattformen entwickeln werden. Idea Factory hat allerdings keinerlei andere Konsequenzen angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft