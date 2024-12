Das 2021 angekündigte neue Spiel vom Senran-Kagura-Schöpfer ist noch nicht gestorben

Erinnert ihr euch noch an Garnet Arena: Mages of Magicary? Vermutlich nur, wenn ihr Senran-Kagura-Fans seid. Dabei handelt es sich nämlich um das neue Spiel von Senran-Kagura-Schöpfer Kenichiro Takaki.

Takaki stellte uns Garnet Arena im September 2023 (!) vor. Zuvor firmierte das Spiel als Project GAMM seit 2021. Ihr seht: viel ist bisher nicht passiert. Vor exakt einem Jahr teilte Takaki die Hoffnung mit uns, dass man im inzwischen abgelaufenen Jahr mehr zu Garnet Arena teilen könnte. Doch daraus wurde offensichtlich nichts.

Takaki bleibt nichts anderes übrig, als seine Absichten für das neue Jahr zu erneuern. Immerhin, das Spiel befindet sich bestägtigterweise noch in Entwicklung. „Wir konnten zwar noch keine Neuigkeiten mitteilen, aber wir arbeiten weiterhin hart an Garnet Arena: Mages of Magicary“, so Takaki.

Und weiter: „Jedes Jahr werden Dutzende neuer Spiele veröffentlicht, aber wir arbeiten weiterhin mit großer Zuversicht an unserem nächsten Spiel. Ich würde mich über Ihre Geduld freuen, während Sie sich darauf freuen.“

Was ist Garnet Arena?

Die Informationen stammen von 2021, insofern wissen wir nicht, was davon noch zutrifft oder sich im Laufe der Entwicklung vielleicht geändert hat. Aber: In der Welt von Garnet Arena spielen Magie und Maschinen eine wichtige Rolle, wobei die Maschinen durch Magie betrieben werden.

Als Protagonist soll vermutlich ein junger Magier auftreten. Weitere wichtige Rollen nehmen eine Maid, ein Roboter und ein Ritter ein. Fast jeder soll außerdem spielbar sein. Mehrspieler-Aspekte sollen das Rückgrat des Gameplays sein, entsprechend darf man sich auf Action-Kämpfe von Spieler gegen Spieler freuen.

„The Most Beautiful Battle in the World“ – das wurde einst als Motto ausgelobt. SpielerInnen sollen sich an „der Eleganz und Schönheit der aufsehenerregenden Multiplayer-Schlachten erfreuen“ können, die in der Welt Noir stattfinden, wo Magier der Sonne und des Regens zu Hause sind.

via Gematsu, Bildmaterial: Garnet Arena: Mages of Magicary, Cygames