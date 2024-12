Nintendo macht Nägel mit Köpfen und kauft jahrelangen Partner jetzt zu 100 Prozent auf

Nintendo hat seinen Anteil an Monolith Soft auf 100 Prozent erhöht. Wie auf der offiziellen Website von Monolith Soft kürzlich vermerkt wurde, ist das Studio, bekannt zuletzt vor allem für die „Xenoblade Chronicles“-Reihe, nun vollständig in den Besitz von Nintendo übergegangen.

Zuvor hatte Nintendo im Jahr 2007 genau 80 Prozent der Anteile von Bandai Namco übernommen und diesen Anteil 2011 auf 96 Prozent gesteigert. Die letzten vier Prozent, die bislang von den ursprünglichen Gründern gehalten wurden, befinden sich jetzt ebenfalls im Besitz von Nintendo.

Monolith Soft hat sich in den letzten 25 Jahren von einem kleinen Studio zu einem der wichtigsten Partner von Nintendo entwickelt. Neben der Arbeit an eigenen Projekten wie der erfolgreichen „Xenoblade Chronicles“-Serie, die im März um Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition erweitert wird, hat das Studio auch maßgeblich an vielen First-Party-Titeln von Nintendo mitgewirkt. Dazu gehören Serien wie The Legend of Zelda (unter anderem Breath of the Wild und Tears of the Kingdom) sowie Splatoon und Animal Crossing.

Ein Meilenstein im Jubiläumsjahr

Diese Übernahme erfolgt im Jubiläumsjahr des Studios, das am 1. Oktober 2024 sein 25-jähriges Bestehen feierte. In einer Botschaft auf der offiziellen Website dankte Monolith Softs Representative Director Hirohide Sugiura allen Mitarbeitenden, Partnern und Fans für ihre Unterstützung. Er betonte, dass sich das Studio weiterhin nie mit dem Status Quo zufriedengeben wolle. Vielmehr strebe man danach, die Qualität der eigenen Arbeit stetig zu steigern und langfristig Maßstäbe in der Spieleentwicklung zu setzen.

Im Oktober wurde außerdem bekannt, dass Monolith Soft an einer neuen, hauseigenen Spiele-Engine arbeitet. Die Engine basiert auf der Technologie, die ursprünglich für das erste Xenoblade Chronicles entwickelt wurde, und wird speziell auf die Bedürfnisse des Studios abgestimmt. Eine hauseigene Engine sei schwierig zu erstellen und zu warten, aber eine Notwendigkeit für Monolith Soft, so Tetsuya Takahashi

Das erste Spiel, das auf der neuen Engine basiert, könnte bereits in der Entwicklung sein – wahrscheinlich handelt es sich dabei um das neue RPG, an dem Monolith Soft derzeit arbeitet. Es wird angenommen, dass das Spiel für Nintendos Switch-Nachfolger erscheint.

via Eurogamer, Automaton Media, Bildmaterial: Monolith Soft