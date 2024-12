2025 wird vielleicht das Jahr, in dem wir Bravely Default 3 endlich kennenlernen

Die japanischen Fachmagazine lassen das Jahr traditionell mit Kommentaren von namhaften Entwicklern ausklingen. Dutzende Persönlichkeiten kommen dabei zu Wort und geben mal mehr, mal weniger spannende Ausblicke auf das kommende Jahr. Zu ihnen gehörte auch 2024 Tomoya Asano.

Tomoya Asano ist bekannt als Leiter von Team Asano, dessen Arbeiten 2021 mit Bravely Default an Popularität gewannen. Seitdem koproduzierte man nicht zuletzt Octopath Traveler mit Acquire, aber auch Triangle Strategy, Live A Live und Dragon Quest III HD-2D Remake entstanden jeweils mit Partnern unter der Leitung von Asano.

Schon in der „Neujahrsansprache“ vor einem Jahr versprach Asano, man wolle verschiedene Titel und Informationen veröffentlichen. Ganz falsch war das nicht, immerhin ist Dragon Quest III HD-2D Remake (mit Asano als Executive Producer) erschienen und es gab neue Veröffentlichungen der Octopath-Reihe für PlayStation und Xbox. Aber auf ein neues Bravely Default warten Fans vergeblich.

Wird 2025 das Jahr, in dem wir Bravely Default wiedersehen? „In diesem Jahr [2025] sollten wir die verschiedenen Dinge veröffentlichen, die wir vorbereitet haben. Seid gespannt auf das, was kommt …“, kommentierte Tomoya Asano in der Famitsu.

Möglicherweise könnte uns ein Remaster des ersten „Bravely Default“ erwarten – das deutete Asano schon im Oktober 2022 an. Auch eine Fortsetzung der Serie ist in Planung – als Asano über diese im September 2021 erstmals sprach, befand man sich in der Planungsphase und sagte 3-4 Jahren Entwicklung voraus.

Bildmaterial: Bravely Default II, Square Enix, Nintendo, Claytech Works