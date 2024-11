Valve kündigt limitiertes Steam Deck an: OLED White Edition erscheint im November

Valve hat eine limitierte Sonderedition des Steam Deck OLED angekündigt: die Steam Deck OLED: Limited Edition White. Diese Variante wird ab dem 19. November, um 0 Uhr deutscher Zeit exklusiv über Steam vorbestellbar sein und kostet 679 US-Dollar, also 30 US-Dollar mehr als die Standardversion.

Interessierte Spieler sollten schnell zugreifen, denn die Edition ist streng limitiert – nach dem Ausverkauf wird kein weiterer Bestand verfügbar sein. „Wie bei jedem Sondermodell werden nach dem Ausverkauf keine weiteren Exemplare dieses Designs mehr hergestellt. Bei Ausverkauf ist und bleibt es ausverkauft“, kündigt Valve an.

Design und Verfügbarkeit

Die Limited Edition White des Steam Deck OLED unterscheidet sich ausschließlich durch ihre Farbgebung von der Standardausführung. Mit ihren grauen Aktionstasten und Joysticks sowie einem auffälligen roten Power-Button erinnert sie ein wenig an das Design klassischer Retro-Konsolen. „Auch die Tragetasche und das Reinigungstuch aus Mikrofaser werden in exklusivem Weiß mitgeliefert.“

Die limitierte Version wird in allen Regionen erhältlich sein, in denen das Steam Deck bisher verfügbar ist. „Weltweit ist dieses Modell nur in begrenzter Stückzahl erhältlich, die sich proportional auf die einzelnen Regionen verteilt. Dies bedeutet eine unterschiedliche Verfügbarkeit in den Regionen USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, EU und Australien.“

Keine jährlichen Verbesserungen geplant

Valve stellte zuletzt klar, dass keine jährlichen Neuauflagen des Steam Decks geplant sind. „Wir werden nicht jedes Jahr eine Verbesserung vornehmen. Dafür gibt es keinen Grund. Und, ehrlich gesagt, ist es aus unserer Sicht den Kunden gegenüber nicht wirklich fair, so bald wie möglich etwas auf den Markt zu bringen, das nur geringfügig besser ist“, so ein Valve-Mitarbeiter.

