Palworld war im Oktober das am häufigsten heruntergeladene Spiel für PS5 in Japan

Sony hat die Downloadcharts des PlayStation Stores für Oktober 2024 veröffentlicht und damit interessante Einblicke in die Beliebtheit aktueller Titel in Japan, Europa, den USA und Kanada gegeben.

An der Spitze der japanischen PS5-Downloads thront das Open-World-Spiel Palworld von Entwickler Pocketpair. Trotz – oder vielleicht auch gerade wegen – des laufenden Rechtsstreits mit Nintendo hat das Spiel seit seinem PlayStation-Launch am 4. Oktober beachtliche Erfolge erzielt und sich gegen starke Konkurrenz wie das weltweit sehr erfolgreich gestartete Dragon Ball: Sparking! Zero durchgesetzt, das in Japan den zweiten Platz belegt.

In den USA und Kanada ist das Bild ein anderes: Hier steht Call of Duty: Black Ops 6 erwartungsgemäß an der Spitze der PS5-Downloads, während Dragon Ball: Sparking! Zero auch hier den zweiten Platz einnimmt.

Bandai Namco bereits erklärt, dass 90 Prozent der Verkäufe von Sparking Zero in den USA und Europa geniert wurden, was die starke Platzierung in diesen Regionen erklärt. Dass Palworld in Japan vor Dragon Ball landet, ist dennoch beachtlich.

Im Free-to-Play-Bereich ist übrigens NC Softs MMORPG Throne and Liberty sowohl in Japan als auch in Europa und in den USA und Kanada der am häufigsten heruntergeladene Titel. Genshin Impact behauptet sich in Japan auf dem zweiten Platz, während Fortnite in Europa, den USA und Kanada weiterhin ein Favorit bleibt.

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair