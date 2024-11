Sony stellt Spiele vor, die zum Launch der PlayStation 5 Pro von der Technik profitieren

Am 7. November will Sony mit der PlayStation 5 Pro eine neue Ära der Grafikpower einläuten. Dank optimierter GPU bringt die PS5 Pro zahlreiche Verbesserungen mit, darunter fortgeschrittenes Raytracing, die neue PlayStation Spectral Super Resolution und stabilere Framerates mit 60 oder 120 Hz, je nach kompatiblem Fernseher.

Zum Start werden mehr als 50 Spiele von diesen neuen Features profitieren. Darunter befinden sich aktuelle Hits wie Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2, Final Fantasy VII Rebirth und Assassin’s Creed Mirage.

Auch Klassiker wie Horizon Forbidden West und The Last of Us Part I sowie Hogwarts Legacy und Resident Evil Village gehören zur Liste. Die SpielerInnen dürfen sich damit auf eine breite Auswahl an optimierten Spielen freuen, die das volle Potenzial der neuen Hardware ausschöpfen.

Welche Spiele noch dazukommen, liegt auch an den Entwicklern. Aber auch ohne „PS5 Pro Enhanced“-Siegel verspricht Sony mit der PS5 Pro „bemerkenswerte Verbesserungen durch Titelaktualisierungen. Astro Bot und Helldivers 2 sind nur einige Beispiele für solche Titel.“

Stolzer Preis hemmt Nachfrage nicht

Im September sorgte Sony mit der Preisankündigung der PS5 Pro für Gesprächsstoff: Die Konsole wird mit einem Preis von 799,99 Euro deutlich teurer als die Standard-PS5. Trotz hitziger Debatten in den sozialen Medien scheint die Nachfrage nach der Konsole und passendem Zubehör groß zu sein. So war das externe Disc-Laufwerk auf Verkaufsplattformen wie Amazon plötzlich ausverkauft.

Sony verkauft die PS5 Pro ohne integriertes Laufwerk und auch der Standfuß muss extra erworben werden. Viele Fans haben sich offenbar im Vorfeld mit diesem Zubehör ausgestattet, um möglichen Engpässen aus dem Weg zu gehen. Analysten rechnen mit einem erfolgreichen Verkaufsstart der Konsole, auch wenn der hohe Preis und die Aufteilung des Zubehörs für Unmut sorgten.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix