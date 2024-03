Unicorn Overlord: George Kamitani musste in die eigene Tasche greifen, um das Budget zu sichern

Das Taktik-RPG Unicorn Overlord von Atlus und Vanillaware ist heute für PlayStation, Xbox Series und Switch erschienen. Die Meinungen im Vorfeld waren bereits überschwänglich positiv, was aber nicht bedeutet, dass es keine Schwierigkeiten bei der Entwicklung gab.

Wie Vanillaware-CEO George Kamitani nämlich via Twitter erklärt, sei dem Team einmal mehr das Budget ausgegangen. Für die überschüssigen Kosten musste er also in die eigene Tasche greifen.

Die Entwicklung des Spiels hat bekanntermaßen mehr als 10 Jahre gedauert, da es erstmals 2014 von Takafumi Noma konzipiert wurde. Wie der Programmierer Onishi verriet, ist es auch inhaltlich der bislang ehrgeizigste Titel von Vanillaware.

So ehrgeizig, dass dem Unternehmen „auch dieses Mal“ die Entwicklungsgelder ausgegangen seien. Kamitani erklärt, man habe von der Hand in den Mund operiert, während er für weitere Ausgaben aufkam. Er versichert aber, dass sich die 10-jährige Arbeit am Spiel gelohnt habe.

Davon können wir uns ab heute selbst überzeugen – Unicorn Overlord ist ab sofort verfügbar. Das Spiel hat nicht weniger als den Anspruch, die „Wiedergeburt taktischer Fantasy-RPGs“ zu sein. Die Collector’s Edition könnt ihr euch bei Amazon* bestellen.

