Riviera: The Promised Land Remaster erscheint noch im November weltweit für Switch

Im Sommer hatte Sting Riviera: The Promised Land Remaster weltweit für PC-Steam veröffentlicht, eine hochauflösende Remaster-Neuauflage des ersten Teils der „Dept. Heaven“-Reihe.

Im Februar war das Remaster bereits für Nintendo Switch in Japan erschienen. Über diese Switch-Version hüllte man international den Mantel des Schweigens – bis heute.

Wie Sting jetzt nämlich bekannt gibt, wird Riviera: The Promised Land am 28. November weltweit im Nintendo eShop erscheinen. Ende gut, alles gut. Die Remaster-Version bietet einige Neuerungen – etwa eine erweiterte Storyline mit über 50 überarbeiteten Zwischensequenzen, eine verbesserte Grafik, eine voll vertonte Tonspur und eine „Dual Language“-Funktion.

Zurück nach Riviera

Riviera: The Promised Land erschien erstmals im Juli 2002 in Japan für WonderSwan Color. Es folgten zahlreiche Versionen und Portierungen, die schließlich auch Europa erreichten. In „Riviera“ schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Ein und machen es sich zur Aufgabe, die schwebende Insel Riviera vor der drohenden Zerstörung zu bewahren. „Riviera“ lockte dabei mit faszinierenden Charakteren, einer einnehmenden Geschichte und einem Kampfsystem, zugeschnitten auf Handheld-Gaming.

via Gematsu, Bildmaterial: Riviera: The Promised Land Remaster, Sting