Sonic the Hedgehog 3: Keanu Reeves schlüpft in die Rolle des Sonic-Rivalen Shadow

Nachdem er bereits das „Cyberpunk“-Universum unsicher machte, gibt sich Keanu Reeves nun in einer weiteren – äußerst beliebten – Videospielmarke die Ehre. Reeves wird nämlich Shadow the Hedgehog im dritten Teil der Spielfilmreihe Sonic the Hedgehog vertonen. Das berichten mehrere Quellen gegenüber The Hollywood Reporter.

Im Rahmen der CinemaCon präsentierte Paramount neulich erstes Bewegtbild-Material zum dritten Sonic-Film. Dieses enthüllte einen deprimierten Dr. Robotnik (gespielt von Jim Carrey), der neuen Elan findet, als ihm die Schöpfung von Shadow the Hedgehog gelingt. Der feierte übrigens damalas sein Debüt im Rahmen von Sonic Adventure 2 im Jahr 2001.

Die Sonic-Filmreihe von Paramount nahm 2020 ihren Start und brachte dem Studio satte 319 Millionen US-Dollar ein. Der zweite Teil legte 2022 nochmal eins drauf und spielte weltweit sogar 404 Millionen US-Dollar ein. Ein echter Erfolg für das bis dahin strauchelnde Genre der Videospielverfilmungen. Den Rekord konnte lediglich Superklempner Mario im vergangenen Jahr schlagen.

via The Hollywood Reporter, Bildmaterial: Sonic the Hedgehog 3, SEGA, Paramount