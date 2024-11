Nintendo nimmt Streamer ins Visier, der Zelda und Co. schon vor dem Launch streamte

Der Rechtsstreit zwischen Nintendo und The Pokémon Company gegen Palworld-Entwickler Pocketpair ist in vollem Gange. Das hält Nintendos Anwälte aber nicht davon ab, auch anderen Verletzungen seiner Urheberrechte nachzugehen.

Nun hat Nintendo nämlich eine neue Klage gegen einen Streamer eingereicht, der zehn Raubkopien von Nintendo-Titeln vor ihrer Veröffentlichung gestreamt hat. Darunter The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und Mario & Luigi: Brothership.

In am Mittwoch eingereichten und von Polygon veröffentlichten Unterlagen hat Nintendo rechtliche Schritte gegen den Streamer Jesse Keighin – der als Every Game Guru streamt – eingeleitet. Der hat im letzten Jahrzehnt angeblich zehn unveröffentlichte Nintendo-Spiele öffentlich gestreamt.

Der Vorwurf seitens Nintendo reicht aber noch weiter. Keighin soll Dritte unterrichtet haben, wie sie über „Umgehungsgeräte“, die Nintendo als „Trafficking“ bezeichnet, an Raubkopien von Spielen gelangen können. Als Nintendo Keighins Streams über Copyright-Hinweise auf YouTube, Twitch und anderen Streaming-Plattformen unterbinden wollte, sagte er den Berichten zufolge, er „könnte das den ganzen Tag machen“ und habe „tausend Wegwerfkonten“.

Nintendos Klage im Detail

Nintendo sagt, Keighins Verhalten habe das Unternehmen „Millionen von Dollar“ an „entgangenen Videospielverkäufen“ gekostet. Das Unternehmen fordert 11.600 Pfund (etwa 14.000 Euro) für jeden angeblichen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz, 1.900 Pfund (etwa 2300 Euro) für jeden Verstoß gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zur Verhinderung von Umgehung und illegalem Handel sowie weiteren „tatsächlichen Schadenersatz“ für die angeblich entgangenen Einnahmen, deren Höhe Nintendo nach eigenen Angaben „vor Gericht beweisen“ wird.

„Das Streamen durchgesickerter Spiele vor ihrer Veröffentlichung normalisiert und fördert Piraterie vor der Veröffentlichung – der Beklagte signalisiert den Zuschauern, dass auch sie sich eine Raubkopie besorgen und das Spiel jetzt spielen sollten, ohne auf die Veröffentlichung zu warten und ohne dafür zu bezahlen“, schrieben Nintendos Anwälte in der Klageschrift.

Und weiter: „Piraterie vor der Veröffentlichung schadet gesetzestreuen Nintendo-Kunden, die möglicherweise monate- oder jahrelang auf die Veröffentlichung eines bestimmten Spiels gewartet haben und dann möglicherweise online Gameplay und Spoiler sehen, die ihre eigene Überraschung und Freude beim Spielen ruinieren.“

Gegenüber Polygon erklärt Nintendo zudem: „Wir können bestätigen, dass wir eine Klage gegen eine Person eingereicht haben, die sich einer klaren Verletzung der geistigen Eigentumsrechte von Nintendo sowie gegen unsere Richtlinien für Spielinhalte schuldig gemacht hat und weiterhin schuldig macht.“

Und: „Nintendo ist es ein Herzensanliegen, die kreativen Werke von Spieleentwicklern und -herausgebern zu schützen, die viel Zeit und Mühe investieren, um Erfahrungen zu schaffen, die allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft