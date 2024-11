Das neue Pokémon Frienda sorgt für wachsende Umsätze im Amusement-Sektor bei Marvelous

Der japanische Publisher und Entwickler Marvelous, bekannt durch Titel wie Rune Factory, hat den Finanzbericht für den Amusement-Sektor für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Der Bericht, der die Monate Juli bis September 2024 abdeckt, zeigt eine positive Entwicklung im Bereich der Umsätze, jedoch auch einen deutlichen Rückgang der Gewinne.

Marvelous konnte im Amusement-Sektor eine Umsatzsteigerung von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, was einem Anstieg auf 4,388 Millionen Yen (etwa 26,8 Millionen Euro) entspricht. Die positiven Zahlen werden auf den Erfolg der internationalen Expansion zurückgeführt, die dazu beitrug, den Absatz der Produkte von Marvelous zu steigern.

Pokémon Frienda: Neuer Arcade-Hit mit starkem Start

Im Juli 2024 führte Marvelous in Japan eine neue Pokémon-Arcade-Maschine ein: Pokémon Frienda. Das Spiel richtet sich vor allem an jüngere Kinder und basiert auf einem Touchscreen-Konzept. SpielerInnen erhalten als Belohnung Pokémon-Chips, die entweder gesammelt oder zur Beschwörung bestimmter Pokémon eingesetzt werden können.

Trotz der hohen Kosten für Produktion und Installation der neuen Maschinen verzeichnete Pokémon Frienda einen starken Start. Bereits im ersten Monat wurden über eine Million Pokémon-Chips verteilt.

Zusätzlich plant Marvelous in diesem Monat die Einführung einer neuen Claw-Maschine namens TRY CATCH in Japan. Die Nachfrage nach früheren Pokémon-Arcade-Maschinen, wie etwa Pokémon Ga-Olé, bleibt ebenfalls stark, insbesondere in fünf asiatischen Ländern außerhalb Japans, wo diese Maschinen weiterhin erfolgreich im Einsatz sind.

Im Rahmen der globalen Expansion eröffnete Marvelous im August 2024 eine neue Niederlassung in Singapur, die als asiatisches Hauptquartier fungiert. Zudem plant das Unternehmen die Eröffnung eines Vertretungsbüros in China, um seine Präsenz weiter auszubauen.

Trotz der positiven Umsatzentwicklung in der Amusement-Sparte musste Marvelous insgesamt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen. Die Nettogewinne sanken um 92,9 Prozent, was Marvelous auf fehlende neue Spielveröffentlichungen und die hohen Kosten für den Austausch älterer Arcade-Maschinen zurückführt.

via Automaton Media, Bildmaterial: Pokémon Frienda, The Pokémon Company, Marvelous