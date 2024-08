Lies of P: Es gibt die ersten sehr konkreten Hinweise zu einem möglichen Nachfolger

Mit Lies of P lieferte der südkoreanische Entwickler Neowiz im letzten Jahr einen kompetenten Vertreter des Soulslike-Genres ab, das viele Genre-Enthusiasten zu überzeugen wusste.

Zum Ende des Spiels gab es dann auch einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns mit einem potenziellen Nachfolger erwartet und eine aktuelle Stellenausschreibung gibt nun Hinweise darauf, was für spielerische Neuerungen mit dem Nachfolger einhergehen könnten.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Lies of P: Nach dem Abspann werden SpielerInnen nicht schlecht gestaunt haben. In einer Sequenz sehen wir eine Figur namens Paracelsus an Bord eines Zuges. Sein Anruf wird von einer unbekannten Dame entgegengenommen.

Er erklärt: „Wenn ich zurückkomme, werde ich sie finden. Ganz bestimmt“, bevor er innehält und sagt: „Dorothy.“ Die Szene wechselt zu Krat, in dem eine Figur – vermutlich Dorothy – in roten Schuhen über ein Dach läuft, die sie dreimal aneinander klopft – ganz wie in „Der Zauberer von Oz“. Spoiler Ende.

Es sieht also ganz so aus, als würde sich der Nachfolger in der nächsten bekannten Märchenwelt austoben. Und die könnte sich euch als offene Welt präsentieren. Darauf deutet jedenfalls eine aktuelle Stellenausschreibung hin, in der nach einem Field Level Planner gesucht wird. Und der soll doch bitte „umfassende Erfahrung beim Spielen von Open-World-Spielen“ und „Erfahrung im Erstellen einer nahtlosen Welt“ mitbringen.

In der Stellenanzeige heißt es außerdem, dass nach einem „Leveldesigner gesucht wird, der als Knotenpunkt zwischen Dungeons fungiert“. Eine klare Bestätigung eines Open World ist das nicht, der Schluss liegt aber durchaus nahe.

