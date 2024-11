Ein Square Enix Pop-up Store in Deutschland lädt euch in Kürze befristet zum Shopping ein

Mit dem „GameStop Späti“ hat GameStop kürzlich hierzulande ein interessantes Projekt ins Leben gerufen, das hoffentlich von Erfolg gekrönt ist und somit Wiederholung findet.

Seit dem 30. September unterhält man in der Bikini Mall Berlin einen Concept-Store, den man alle zwei Wochen einem anderen Thema widmet. Immer geht es dabei aber um Gaming, Anime oder Popkultur.

Aktuell widmet man sich anlässlich des Kinostarts von Venom: The Last Dance beispielsweise Venom. Als nächstes Projekt ist Publisher Square Enix an der Reihe. Am 4. November eröffnet nach eigenen Angaben der erst zweite Square Enix Pop-up Store weltweit. Die Türen bleiben bis zum 16. November 2024 eröffnet.

Details sind überschaubar, aber bei Instagram verspricht GameStop eine „unvergessliche Themenwelten“ um Final Fantasy, Kingdom Hearts und vieles mehr. „Seid dabei und erlebt einzigartiges Merchandise, spannende Aktivitäten und eine Atmosphäre, die Gamer-Herzen höher schlagen lässt“, so GameStop.

Den GameStop Späti* findet ihr in der Bikini Mall Berlin, konkret in der Budapester Straße 38, 10787 Berlin. Übrigens: Direkt im Anschluss gibt es eine Themenwoche rund um japanische Popkultur.

Bildmaterial: GameStop