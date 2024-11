Dynasty Warriors: Producer nennt zwei der größten Marken als seine Wunsch-Crossover

Seit 1997 hat Koeis ikonische „Dynasty Warriors“-Serie zahlreiche Spiele hervorgebracht. Aber auch abseits der Hauptreihe entstehen in Zusammenarbeit mit Omega Force regelmäßig neue Spiele – darunter vor allem spannende Warriors-Crossover-Titel. Zu den beliebtesten Vertretern dieser Spin-Offs gehören Crossover mit den Marken One Piece, Persona, The Legend of Zelda oder auch Fire Emblem.

Aktuell stehen natürlich alle Zeichen auf Dynasty Warriors Origins, das Anfang kommenden Jahres erscheinen soll. Wir haben den Titel übrigens bereits ausführlich anspielen dürfen und sind sehr angetan.

Die Kollegen von The Gamer haben es sich im Rahmen eines kürzlichen Preview-Events aber nicht nehmen lassen, Produzenten Tomohiko Sho bezüglich seiner Wunschkandidaten für weitere Crossover-Spiele zu befragen.

Sho verrät, dass er bereits seit der Arbeit an Dynasty Warriors 3 an ein Spin-Off im Star-Wars-Universum denkt. „Ich bin daran interessiert, Star Wars Warriors zu machen. Tatsächlich kam mir nach der Arbeit an Dynasty Warriors 3 der Gedanke, dass ich eines Tages gerne ein Star-Wars-Warriors-Spiel machen würde“, so Sho.

Der Produzent holt aber noch weiter aus: „Herr-der-Ringe-Warriors ist etwas anderes, das ich wirklich gerne machen würde. Das sind zwei IPs, die ich sehr liebe, und Traumprojekte, die ich hoffentlich umsetzen kann.“ Zweifellos zwei große Marken, die Produzent Sho da anstrebt. Bleibt zu hoffen, dass er und sein Team diese Träume in der Zukunft verwirklichen können.

via The Gamer, Bildmaterial: Dynasty Warriors: Origins, Koei Tecmo, Omega Force