Der neue Persona-Ableger geht demnächst in die erste neue Beta-Phase in Japan

Perfect World Games und Atlus haben die Termine für die Closed-Beta zu Persona 5: The Phantom X in Japan bekannt gegeben. Die Testphase beginnt bereits am 29. November und endet am 5. Dezember 2024.

Die Anmeldephase ist bereits vorbei und begann bereits zur Tokyo Game Show, bei welcher der Mobile-Ableger für eine Veröffentlichung in Japan angekündigt wurde: Nur Spieler, die sich zwischen dem 26. September und 6. Oktober 2024 vorab registriert und eine Einladung erhalten haben, können teilnehmen. Benachrichtigungen wurden bereits am 15. November 2024 verschickt.

Vor einigen Wochen hatte Perfect World Games einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem der neue 5-Sterne-Charakter in Persona 5: The Phantom X vorgestellt wird: Masaki Ashiya und seine Persona II, Amalthea.

Außerdem wurde bereits während der Tokyo Game Show 2024 im September bekannt, dass die japanische Version von Persona 5: The Phantom X Blut enthalten wird. In der Originalversion gibt es kein Blut. Bisher ist Persona 5: The Phantom X nämlich nur in China, Südkorea und Taiwan verfügbar.

Persona 5: The Phantom X basiert auf der Welt von Persona 5, erzählt jedoch eine neue Geschichte über eine Gruppe von Phantom-Dieben in Tokio. Der Art-Stil bleibt dem Hauptspiel treu, während das Gameplay speziell für Mobile und PCs angepasst wurde.

Derzeit gibt es noch keinen Termin für eine Veröffentlichung im Westen, jedoch hat Sega verlauten lassen, dass eine internationale Expansion geprüft wird. Fans müssen sich also weiter in Geduld üben. Einen konkreten Zeitplan für die Veröffentlichung in Japan gibt es auch nicht, hier wird erstmal die Beta über die Bühne gehen.

via Siliconera, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio, Atlus