Shinra-Fotobuch zu Final Fantasy VII gibt Einblicke in das Leben der Shinra-Familie

Seit etwa acht Jahren arbeitet Illustrator Crimbly an einem Final Fantasy VII Shinra Fotobuch. Ein Herzensprojekt. Es ist eine Art persönliches Fotoalbum der Shinra-Familie, mit Familienfotos und Erfahrungen von Rufus und seinen Eltern.

Ein bisschen Fanfiktion ist natürlich auch dabei. Ida Rufus heißt die Mutter von Rufus, die in der ansonsten doch so allumfassenden Compilation of Final Fantasy VII bisher namenlos geblieben ist. Familienfoto in Mideel, Neujahrsfeier der Firma mit Angeal, Genesis und Sephiroth, Fotos aus der Firma.

Crimbly hat seine Illustrationen über Jahre auf seinem Patreon geteilt und sich jetzt entschlossen, eine Printausgabe in Form des Fotobuchs zu drucken. „Ich hätte nie gedacht, dass eine physische Kopie machbar wäre, aber hier sind wir“, twittert Crimbly.

Die physische Ausgabe ist leider bereits komplett vergriffen. Im kommenden Jahr soll es seinen Reprint geben, für den ihr ab Februar herum die Augen und Crimblys Patreon offenhalten solltet. Das Projekt sei lange vor der Remake-Trilogie und Ever Crisis geplant und entstanden, deshalb seien keine neuen Ereignisse oder Charaktere in dieser Fotosammlung.

Die Zeitachse folge etwa dem Originalspiel. Das Fotobuch sei aus Liebe zur „Final Fantasy VII“-Welt entstanden – und auf die Weise, wie Crimbly sie verstanden hat. Stellenweise mögen die Details deshalb nicht dem Kanon entsprechen. Eine digitale Ausgabe des Buches gibt es für fünf Euro hier. Eine Videotour durch das Buch findet ihr hier.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Shinra Fotobuch, Crimbly