Der „Like a Dragon“-Serie könnte bald ein großer Umschwung bevorstehen

Ryu Ga Gotoku Studio könnte in Zukunft an einer neuen Version der Dragon Engine arbeiten, um die „Like a Dragon“-Reihe weiterzuentwickeln. Die aktuelle Engine, die seit Yakuza 6: The Song of Life von 2016 genutzt wird, wurde für insgesamt zehn Spiele der Reihe eingesetzt. Auch das kommende Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii basiert auf der in die Jahre gekommene Dragon Engine.

In einem Interview mit Automaton erklärte Yutaka Ito, technischer Manager des Studios und Director von Like a Dragon: Infinite Wealth: „Ich würde gerne versuchen, eine neue Dragon Engine zu entwickeln, die auf High-Spec-Konsolen zugeschnitten ist, um damit ein neues Action-Adventure zu entwickeln“, sagte Ito. „Das ist nur meine persönliche Meinung, es hat also nichts mit den tatsächlichen Plänen des Studios zu tun.“

Die Notwendigkeit einer neuen Engine wird intern offenbar seit Längerem diskutiert. Bereits 2022 äußerte Studioleiter Masayoshi Yokoyama, dass die Dragon Engine „veraltet“ sei und eine größere Überarbeitung benötige, wie sich GameRant erinnert.

Der nächste Titel, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, erscheint am 21. Februar 2025. Das Spin-off erzählt die Geschichte von Goro Majima, der als Piratenkapitän auf der Suche nach einem Schatz von einer verlassenen Insel entkommen muss. Ob für künftige Spiele tatsächlich eine neue Engine zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio