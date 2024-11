Final Fantasy: „Hidden Legends“ begeistert mit Motiven aus Crystal Chronicles: My Life as a King

Die neueste Erweiterung zum Final Fantasy Trading Card Game, Hidden Legends, ist inzwischen erhältlich. Booster Packs werden seit dem 15. November 2024 ausgeliefert. Besonders im Fokus stehen dabei die Premium-Full-Art-Karten, von denen Square Enix einige hübsche Illustrationen vorstellt.

Diese speziellen Karten zeigen großflächig Artworks, sind aber weiterhin auch spielbar. 29 Full-Art-Karten von Künstlern wie Gen Kobayashi und Ryoma Ito sind in der neuen Erweiterung enthalten. Die Motive repräsentieren Charaktere aus Titeln wie Final Fantasy XII, Crisis Core: Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Lightning Returns, aber auch Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King und Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Dabei fallen diesmal die Motive von Yasuhisa Izumisawa zu My Life as a King ins Auge. Sie sind offensichtlich traditionellen europäischen Karten nachempfunden, es gibt zwei „Buben“ zu Stilzkin und Hugh Yurg sowie eine „Dame“ für Chime.

Neben den Full-Art-Karten gibt es auch Standard-Versionen derselben Karten im traditionellen Format. Square Enix zeigt als Beispiel die Unterschiede zwischen beiden Varianten anhand der Neon-Karte aus Stranger of Paradise.

Das Set führt außerdem Karten aus Final Fantasy XVI ein – Highlight für viele Fans und Sammler dürfte die Clive-Karte als Full-Art-Card-Motiv (unten nochmal zu sehen) sein. Darüber hinaus gibt es die neue „Priming“-Mechanik und die „Limit-Break“-Mechanik will man mit neuen Karten weiter an die Grenzen führen. Hidden Legends schließt die „Hidden“-Trilogie ab. Im Februar gibt es mit der ersten Legacy Collection einen echten Meilenstein für Fans des Trading Card Game.

Das Final Fantasy Trading Card Game kombiniert taktisches Gameplay mit einfachen Regeln und komplexen Strategien. Die hochwertigen Illustrationen, die speziell für das Spiel erstellt werden, machen es zusätzlich für SammlerInnen und Fans der Reihe attraktiv. Weitere Beispielkarten seht ihr unten und im offiziellen Blog.

Neon im Kartenvergleich:

Beispiele aus dem neuen Set:

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy Trading Card Game