Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket knackt den ersten Download-Meilenstein

Am 30. Oktober ging das Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket an den Start. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass ihr euch auch bereits im Sammelfieber befindet und ihr seid damit nicht allein. Im Gegenteil: In den ersten drei Tagen wurde die App bereits mehrere Millionen Mal heruntergeladen.

Konkret luden Pokémon-Fans die App innerhalb der ersten 48 Stunden über 10 Millionen Mal herunter – eine ganz schön stolze Summe. Sammelt ihr auch schon fleißig?

Falls ihr noch keine Berührungspunkte mit dem Spiel hattet: Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket ermöglicht es SpielerInnen, eine große Auswahl exklusiver digitaler Pokémon-Karten zu sammeln, zu präsentieren und mit ihnen zu kämpfen. Einige besondere Karten enthalten spezielle, immersive 3D-Illustrationen von Pokémon mit ordentlichem Detailgrad. Das weckt natürlich die Sammellust.

Das Kampfsystem des Spiels baut auf dem originalen Kartenspiel auf, präsentiert sich aber in abgespeckter Version. Das macht kurze Partien gegen andere SpielerInnen oder gegen den Computer möglich. Am 1. November startete übrigens das erste In-Game-Event. SpielerInnen können via Wunderwahl-Funktion eine besondere Chaneira- oder Mauzi-Karte abgreifen, die mit einem Sonderstempel zur Erinnerung an das Event gekennzeichnet ist.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.