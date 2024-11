Square Enix zeigt neue Beispielseiten aus dem Final Fantasy VII Rebirth Material Ultimania

Vor einigen Tagen konnten wir euch den Final Fantasy VII Rebirth Material Ultimania vorstellen. Dieser Wälzer legt noch einmal eine Schippe drauf für Fans des Spiels. Es gibt bereits einen Ultimania-Guide, aber der „Material Ultimania“ bietet weitere Einblicke in Form von Profilen, Artworks und bisher unbekannten, exklusiven Details.

Square Enix hat jetzt weitere Beispielseiten veröffentlicht, welche zeigen, was euch erwartet. Wir sehen verschiedene Artworks, die teilweise von ihren Erstellern und führenden Entwicklern kommentiert werden.

Darüber hinaus gibt es Storyboards, also Skizzen zu Szenen, die später natürlich deutlich ausgearbeitet ins Spiel fanden. Die bereits veröffentlichten Beispielseiten, die wir unten auch noch einmal beigefügt haben, zeigen verschiedene Locations und 3D-Modelle der Charaktere.

Die Beispielseiten:

Noch mehr zum Buch

Der Final Fantasy VII Rebirth Material Ultimania erscheint am 27. Dezember in Japan und bietet 208 Seiten auf A4_Größe in einem Hardcover-Einband. Das Buch richtet sich an Fans, die noch tiefer in die Welt von Final Fantasy VII Rebirth eintauchen möchten.

Derzeit gibt es noch keine Bestätigung für eine englische Version des neuen Bandes. Allerdings stehen die Chancen nicht schlecht. Der Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* wurde bereits lokalisiert, während wir auf die Veröffentlichung des Final Fantasy VII Remake Material Ultimania Plus* noch warten.

