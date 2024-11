Aktie steigt: Wieso Investoren die Abwärtskompatibilität der „Switch 2“ lieben

Nintendo hat heute Nacht offiziell bekannt gegeben, dass der Nachfolger der Nintendo Switch abwärtskompatibel sein wird. Das bedeutet, dass bisherige Switch-Spiele auch auf der kommenden „Switch 2“ spielbar sein werden. Diese Ankündigung hat nicht nur die Fans erfreut, sondern auch die Investoren: Die Nintendo-Aktie stieg heute um 5,8 Prozent.

Die Bestätigung zur Abwärtskompatibilität folgte unmittelbar auf den jüngsten Geschäftsbericht von Nintendo, der sinkende Umsätze und Gewinne durch zurückgehende Switch-Verkäufe auswies. Alle irgendwie gearteten Hoffnungen auf Neuigkeiten zur „Switch 2“ wurden zunächst enttäuscht.

Analysten und Branchenexperten werten die Ankündigung zur Abwärtskompatibilität als positives Signal, da sie auf eine „sichere Fortführung“ des Switch-Konzepts hinweist. Serkan Toto, CEO der japanischen Beratungsfirma Kantan Games, kommentierte beispielsweise bei Twitter, dass Anleger diese Entscheidung als Zeichen dafür sehen, dass Nintendo mit der „Switch 2“ auf ein bewährtes Konzept setzt, anstatt ein „riskantes Experiment“ einzugehen.

Nintendo ist bekannt – und offenbar auch gefürchtet – dafür, sich gerne neu zu erfinden. Das geht mitunter auch schief, wie die Nintendo-Historie zeigt. Oft genug entstehen aus Experimenten aber auch Erfolge. Trotzdem: Die meisten Investoren mögen es natürlich möglichst sicher. Und eine „Switch 2“, die auf Experimente verzichtet und das bewährte Konzept mit stärkerer Technik fortführt, wäre in den Augen der Investoren offenbar so eine sichere Nummer.

Zu dem heute angekündigten ersten offiziellen Feature der „Nintendo Switch 2“ gesellen sich zahlreiche Gerüchte über die Hardware aus den letzten Monaten, die ebenfalls eher auf eine wenig experimentierfreudige Konsole hinwiesen.

Hardwareverbesserungen in Kombination mit dem Erhalt von Software, Nintendo Account und Nintendo Switch Online könnten dafür sorgen, was auch Präsident Shuntaro Furukawa in seinem Statement deutlich machte: „über Plattformgenerationen hinweg eine kontinuierliche Beziehung zu den Verbrauchern aufrechterhalten“ – sprich: möglichst viele Switch-Kunden mit in die neue Generation nehmen.

Es gibt auch leise Zweifel

Nicht alle brechen heute in Freude aus, es gibt auch leise Zweifel. Insbesondere aufgrund des letzten Satzes von Furukawas Statement. Weitere Informationen, einschließlich der Kompatibilität, soll es später geben? Was gibt es denn da zu konkretisieren? Einige Fans befürchten, die Abwärtskompatibilität könnte sich nur auf digitale Spiele beschränken.

