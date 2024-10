The Edge of Allegoria will Game-Boy-Ästhetik und erwachsenen Humor bieten

Game-Boy-Grafik trifft maroden Humor, das ist die Catchline von The Edge of Allegoria. Das 2D-RPG von Button Factory Games und CobraTekku Games wird am 4. Dezember für PC-Steam erscheinen und ist im Rahmen des Steam Next Fest ab sofort mit einer brandneuen Demo spielbar.

Pixelkunst, Game-Boy-Ästhetik, Selbstironie und erwachsener Humor sind der Fokus, das alles verlagert sich in eine „riesige Welt“ mit „weitläufigen Dungeons und einem ausgeklügelten Mastery-System“ – seht euch unten den neuen Trailer an!

Die Steam-Seite beschreibt The Edge of Allegoria als ein rundenbasiertes RPG, das von den Klassikern der goldenen Ära des Handheld-Gamings inspiriert sei. „Nach seiner Midlife-Crisis beschließt der Protagonist auf eine Reise durch das Land von Allegoria zu gehen – und muss sich prompt gegen zahlreiche mörderische Monster behaupten“, so die Einführung.

Die riesige Spielwelt soll 145 Monstertypen, 41 Bossfights, 31 Dungeons und sechs göttliche Wesen in ihrer jeweils eigenen Overworld-Domäne bieten. Mit 96 einzigartigen Waffen soll es gegen die Monsterhorden gehen. Indie-Entwickler Joe Picknell gibt an, seit 2021 an dem Spiel zu arbeiten und selbst großer RPG_Fan zu sein. Hier findet ihr die Steam-Seite.

Bildmaterial: The Edge of Allegoria, Button Factory Games, CobraTekku Games, Joe Picknell