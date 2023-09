Stray: Film-Adaption zum Streuner-Abenteuer angekündigt

Wie nun bekannt gegeben wurde, werkelt Annapurna Animation, eine Tochterfirma von Annapurna Pictures, an einem animierten Film zum Katzen-Abenteuer Stray. Das zuerst für PS5 und PCs erschienene Streuner-Abenteuer wurde vom französischen Entwickler BlueTwelve Studio entwickelt.

Stray erschien erstmals am 19. Juli 2022 für PS5 und PCs und wurde später am 10. August 2023 auch für Xbox Series und Xbox One veröffentlicht. Der Titel erhielt überwiegend positive Kritiken und kam sowohl bei SpielerInnen, als auch bei der Fachpresse sehr gut an.

Das Animationsstudio Annapurna Animation feierte mit dem Animationsfilm „NIMONA“ erst vor kurzem das Debüt. Seit dem 30. Juni ist der Film über den Streaming-Anbieter Netflix verfügbar. Annapurna Animation plant in Zukunft weitere Adaptionen aus dem Line-up von Annapurna Interactive.

Der Launchtrailer zum Spiel

Der Trailer zum Animationsfilm Nimona

