Xbox Game Pass im Oktober zunächst mit Sifu und diesen weiteren Games

Monatswechsel: die neuen Spiele für den Xbox Game Pass kommen! In der ersten Monatshälfte könnt ihr euch unter anderem auf Sifu und Inscryption freuen. Ist für euch etwas dabei?

Bald im Game Pass:

2. Oktober – MLB The Show 24 (Konsole)

2. Oktober – Open Roads (Konsole)

2. Oktober – Sifu (Cloud, Konsole und PC)

7. Oktober – Mad Streets (Cloud, Konsole und PC)

10. Oktober – Inscryption (Cloud, Konsole und PC)

Ab sofort verfügbar sind außerdem auch die bei der Tokyo Game Show vorgestellten Spiele All You Need Is Help, Legend of Mana und Trials of Mana sowie We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie. Nur letzteres allerdings für Standard-Kunden. Die weiteren für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate.

Bildmaterial: Sifu, Sloclap