Rekord in Deutschland erzielt: Super Mario Party Jamboree ringt alle nieder

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts legt Super Mario Party Jamboree nicht weniger als den bisher besten Switch-Start des laufenden Jahres hin. Die selbsternannte größte Mario-Sause aller Zeiten bringt über 110 Minispiele und viele Neuerungen für Fans mit. Die Veröffentlichung in der Vorweihnachtszeit dürfte auch zuträglich gewesen sein.

Der bisher beste Switch-Start des Jahres bedeutet nicht nur Platz eins der Switch-Rankings, sondern auch, dass Super Mario Party Jamboree neben allen Third-Party-Veröffentlichungen unter anderem Princess Peach: Showtime, Paper Mario: Die Legende vom Äonentor oder Mario vs. Donkey Kong in den Schatten stellt. Und vor allem auch stärker gestartet ist als das kürzlich veröffentlichte Zelda: Echoes of Wisdom. Das ist schon aller Ehren wert.

Super Mario Party Jamboree ist damit in der Konsequenz schon mal der Gold-Award des Branchenverbands game sicher. Den hatte Zelda: Echoes of Wisdom (logischerweise Platz zwei der Switch-Rankings) nämlich bereits für seinen Verkaufsstart im September erhalten, was bedeutet, dass sich der neue Ableger hierzulande über 100.000 Mal verkauft hat. Mal sehen, ob Super Mario Party Jamboree gar die 200.000 knackt – das erfahren wir Mitte November.

Für Nostalgie sorgt die zweitstärkste Neuerscheinung der vergangenen Woche: Tomb Raider I – III Remastered. Die Multi-Plattform-Veröffentlichung geht in den Switch-Rankings auf acht ins Ziel, in den PS5-Charts auf Rang sechs und platziert sich in den PS4-Charts gar auf Platz zwei. Nach drei Millionen verkauften Einheiten weltweit lässt es Dragon Ball: Sparking! ZERO ein wenig ruhiger angehen: Platz zwei der Current-Gen-Rankings hierzulande. EA Sports FC 25 jubelt auf PS5 und Xbox Series.

