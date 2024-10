Nach all den Jahren: Stardew-Valley-Schöpfer erreicht Meilenstein im eigenen Spiel

Eric „Concerned Ape“ Barone, Schöpfer von Stardew Valley, hat endlich sein eigenes Spiel zu 100 Prozent abgeschlossen. Das teilte Barone nun via Twitter samt Beweis-Screenshot.

Das Freischalten von Stardew Valleys finaler Errungenschaft – Perfektion – erfordert viel Arbeit, und als Belohnung für die harte Arbeit bekommen SpielerInnen eine spezielle Zwischensequenz spendiert. Um „Perfektion“ zu erreichen, müssen SpielerInnen dabei gar nicht einmal jede einzelne Sache im Spiel machen. Im Falle von Barone war es ein Arcade-Spiel im Spiel, das ihn vom großen Erfolg abhielt.

SpielerInnen müssen „Journey of the Prairie King“ durchspielen, ohne auch nur einmal zu sterben. Die meisten eingefleischten „Stardew Valley“-Fans werden verstehen, warum es für Barone so schwer war, seine eigene letzte Errungenschaft zu erreichen. Die Minispiele Journey of the Prairie King und Junimo Kart sind dafür berüchtigt, dass sie arg herausfordernd sind.

Entsprechend stolz zeigen sich Fans nun auch und beglückwünschen Barone zu seinem Erfolg. Natürlich nicht ohne zu scherzen, dass der Entwickler des Spiels sicher auch von Barones Bemühungen beeindruckt wäre.

Übrigens: Mit Update 1.6 dürfen sich Konsolen-Farmer schon in Kürze auf umfangreiche Neuerungen freuen. Das Update soll zum 4. November 2024 verfügbar werden.

via GameRant, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe