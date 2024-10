Monster Hunter Wilds: Accessibility-Modus macht aus Spinnen harmlose Blobs

Monster Hunter Wilds wird erstmals in der Seriengeschichte einen ganz besonderen Accessibility-Modus bieten, der auf Fans mit Arachnophobie (Angst vor Spinnen) oder Entomophobie (Angst vor Insekten) Rücksicht nimmt.

Durch eine neue Option werden Spinnen und andere achtbeinige Kreaturen im Spiel durch harmlose, blob-artige Kreaturen dargestellt, um SpielerInnen mit entsprechenden Ängsten ein entspannteres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Eine solche Option ist in AAA-Games sicherlich ungewöhnlich, aber Monster Hunter Wilds ist kein Vorreiter. Auch Hogwarts Legacy erhielt nach seiner Markteinführung eine entsprechende Option. Etwas ganz anderes, aber auch beachtlich: Horizon Forbidden West bekam einen Thalassophobie-Modus für den „Burning Shores“-DLC, um die Unterwasserabschnitte des Spiels für Menschen mit Angst vor tiefem Wasser erträglicher zu machen.

Blob statt Spider

Die Einstellung zielt darauf ab, die Spielerfahrung zu verbessern, ohne die Herausforderung des Spiels zu beeinträchtigen. Die Funktion richtet sich an SpielerInnen, welche die Welt von Monster Hunter Wilds in vollem Umfang erleben möchten, aber aufgrund ihrer Ängste bisher möglicherweise eingeschränkt waren.

Spinnen und Insekten sind in der „Monster Hunter“-Reihe häufig anzutreffen, da sie entweder als Gegner oder als Teil der natürlichen Umgebung in den weitläufigen Wildnisgebieten vorkommen. Die neue Option wird aber nur kleinere Gegner im Spiel entsprechend ändern, „Main Monster“ werden nicht erfasst. Auch wird durch die visuelle Veränderung die Bewegung der Monster nicht eingeschränkt.

Die stattdessen platzierten „Blobs“ wirken aber weniger bedrohlich und haben mit Spinnen nicht mehr viel zu tun. Der Immersion ist das wahrscheinlich nicht zuträglich, aber Menschen mit entsprechenden Ängsten dürfte die Wahl trotzdem leicht fallen.

Inklusion hat für Videospiele in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Capcom zeigt mit dem neuen Spielmodus, dass man die Themen ernst nimmt. Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 weltweit für PS5, Xbox Series und PCs. Derzeit befindet sich das Spiel in einer Open-Beta-Phase.

via Automaton Media, Eurogamer, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom