Insider hat beruhigende Details für Rare-Fans parat, die weiterhin auf Everwild warten

Gerade wurde mit Craig Duncan der langjährige Rare-Chef zum neuen Boss der Xbox Game Studios befördert. Das erinnerte viele Fans und Medien daran, dass man bei Rare nicht nur seit Jahren an Sea of Thieves werkelt, sondern eigentlich auch noch an Everwild.

Das ist zumindest die Hoffnung, denn um das verschollen geglaubte Rare-Spiel, das in den letzten Jahren so gut wie keine Updates erhalten hat, blieb es auch in diesem Jahr bislang ruhig. Dies ändert sich im Sinne einer offiziellen Meldung durch Rare auch heute nicht, aber ein Insider beruhigt die Fans.

Im „Xbox Two“-Podcast zeigt sich WindowsCentral-Journalist, in der Regel bestens informiert in allen Microsoft-Dingen, einmal mehr optimistisch. Der Gameplay-Loop zu Everwild sei inzwischen „festgenagelt“ und er habe gehört, die Entwicklung schreite gut voran, so Corden. Er glaube, in Zukunft werden wir den Titel wiedersehen.

Ähnlich, aber deutlich bedeckter, hatte sich Corden schon im Sommer geäußert. Auf eine Stellungnahme seitens Rare warten wir jedoch weiterhin. Nur logisch aber, dass Fans jetzt auf die Xbox Partner Preview am Donnerstag hoffen. Wenngleich Rare natürlich kein „Partner“ in diesem Sinne ist, sondern ein Teil der Xbox Game Studios.

